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    FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 09:41
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    FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı

    FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kararlılıkla yürütülüyor.

    Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

    Söz konusu kişilerin, örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlendi.

    19 KİŞİ YAKALANDI

    Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlının yakalandığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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