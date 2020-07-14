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- FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında 20 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 19 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 14.07.2020 - 09:41
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kararlılıkla yürütülüyor.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin "adalet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Söz konusu kişilerin, örgütün mahrem imamlarıyla görüştüğü belirlendi.
19 KİŞİ YAKALANDI
Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlının yakalandığı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.