FETÖ şüphelilerine yapılan operasyonda 2 kişi gizli bölmede yakalandı

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda FETÖ şüphelilerinden 704'ü hakkında gözaltı kararı alındı. 626 şüpheli gözaltına alınırken, 2 FETÖ şüphelisi ise polisin dikkati sayesinde gizli bölmede bulundu.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 il cumhuriyet başsavcılıklarından terörizmin finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma kapsamındaki operasyon sürüyor.

59 ilde başlatılan operasyonda gözaltı kararı verilen 704 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gözaltı sayısı 626 oldu

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınanların sayısı 626'ya yükseldi. Çalışmalarda çoğunluğu doktor ve öğretmenlerden oluşan 16 aktif kamu çalışanı da yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin üst aramaları ile sakladıkları yerlerde ele geçirilen yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz ve altına da el konuldu. Altın ve dövizlerin örgüt üyelerine dağıtılmak üzere biriktirildiği öğrenildi.

FETÖ şüphelilerine yapılan operasyonda iki kişi gizli bölmede yakalandı - Video

Polis, gizli bölme ve zulaları da aradı

Operasyonel birimlerin önceden belirlediği adreslere gerçekleştirdiği baskınlarda iki FETÖ şüphelisinin yakalanmamak için saklandığı bölmeler de bulundu.

KHK ile kamudan ihraç edilen, daha önceki FETÖ soruşturmalarının firari şüphelisi Erol M, Ankara'da bir evde saklandığı elbise dolabı içerisindeki gizli bölmede yakalandı.

"Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçen listede FETÖ tarafından "gassalın elindeki meyyit gibi kendini teslim etmiş, zaafları olmayan-SAYV" olarak kodlanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru Erol M'nin örgütün sohbet hocalarından olduğu da belirlendi.

FETÖ şüphelileri gizli bölmelerden çıktı

Operasyonun Kütahya ayağında ise ekipler bir eve düzenledikleri baskında elbise dolabındaki gizli bölmeye saklanan Mihraç Y'yi yakaladı. Dumlupınar Üniversitesinden KHK ile ihraç edildiği öğrenilen zanlının, FETÖ soruşmalarının firari şüphelisi olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi. Mihraç Y'nin 2010-2011 yıllarında Eskişehir il yapılanmasında yer aldığı ve sohbetlere katıldığı şeklinde şüpheli ifadelerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin polis tarafından saklandıkları yerlerden çıkarılma, zulalarda altın ve para ele geçirilme anları kameralarca kaydedildi.

Operasyon kapsamında 51 ildeki şüphelilerin tamamının yakalandığı, 8 ilde firari 78 mahrem kuryenin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.