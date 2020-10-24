FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay tütün kaçakçılığından yakalandı

Konya'da polisin tütün kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün tütün kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

Daha önce belirlenen adreslere yapılan operasyonda FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevinden uzaklaştırılan astsubay A.T. ile birlikte çalıştığı Z.D. gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

A.T.'ye ait ev, 3 iş yeri ve 1 araçta yapılan aramada kaçak sigara yapımında kullanılan 3 sigara dolum makinesi, 2 hava kompresörü, 35 kilo kıyılmış tütün, 920 makarona basılmış tütün, 24 bin boş makaron, 16 bin 450 sigara paketi kutusu, 550 bandrol ele geçirildi.