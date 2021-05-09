FETÖ’nün mahrem imamı Esenyurt’ta yakalandı

FETÖ'nün mahrem imamı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan N.K., Esenyurt'ta saklandığı evde yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan N.K. isimli şahsı Esenyurt ilçesinde saklandığı gaybubet evinde gözaltına aldı.

SAHTE KİMLİK, CEP TELEFONU VE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada 2 adet sahte kimlik ile 1 adet cep telefonu, bin 100 TL ve 2 bin dolar para ele geçirildi.

"BYLOCK" KULLANICI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

“Bylock” kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelinin 2013 ve 2014 yıllarında yapılan adli ve idari yargı sınavına giren örgüt mensubu hukuk fakültesi mezunu şahısları İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan hakim-savcı sınavı çalışma evlerine yönlendirdiği ve bu evlerden sorumlu faaliyet gösteren ’mahrem imam’ olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

MAHREM İMAMI OLARAK FAALİYET GÖSTERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmaların devamında şüpheli şahsın örgüt içerisinde 2006-2013 yılları arasında sözde Ümraniye bölge yapılanmasında çeşitli örgüt evlerinde kaldığı ve bu zaman zarfında ’ev imamlığı’ da dahil olmak üzere görevler aldığı, 2013-2014 yılları arasında ise Ümraniye ilçesinde bulunan ’hakim-savcı çalışma evlerinden sorumlu mahrem imam’ olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

İfadesi sırasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.