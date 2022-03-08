FETÖ'nün yeğeni hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Selahaddin Gülen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü celse arasında mahkemeye sunduğu belirtildi.

15 YIL HAPİS İSTEMİ

Buna göre savcı, görüşünde "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Gülen'in eylemlerinin, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alındığında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğunu kaydetti ve bu suçtan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri dikkate alınarak, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutukluluk halinin devamını da talep etti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Sanık Gülen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.