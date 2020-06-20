Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
25ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 25 C
    Feyzioğlu, baroların başlattığı yürüyüşü yorumladı

    Feyzioğlu, baroların başlattığı yürüyüşü yorumladı

    Baroların dün başlattığı yürüyüş eylemini değerlendiren Feyzioğlu, yapılan yürüyüşü demokratik buldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2020 - 12:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Feyzioğlu, baroların başlattığı yürüyüşü yorumladı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barolarda yaşanan usulsüzlükler sonrası verdiği talimatla yeni yasa çalışmalarının başlaması barolarda büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

    Çalışmaların başlamasıyla barolar eylem kararı aldı ve Ankara'ya doğru Savunma Yürüyüşü başlattı.

    CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu "Burası Hafta Sonu" programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    "BU YÜRÜYÜŞ AVUKATLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN MİDİR?"

    "Bir kere 80 baro yürümüyor, bu onların demokratik hakkı" diyen Feyzioğlu, "Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?" ifadesini kullandı.

    30 CİVARINDA BARO YÜRÜYOR

    30 civarında baronun yürüdüğünü söyleyen Metin Feyzioğlu, "Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım" sözlerini kaydetti.

    Feyzioğlu baroların başlattığı yürüyüşü yorumladı VİDEO

    Görüş Bildir