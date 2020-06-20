Baroların dün başlattığı yürüyüş eylemini değerlendiren Feyzioğlu, yapılan yürüyüşü demokratik buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barolarda yaşanan usulsüzlükler sonrası verdiği talimatla yeni yasa çalışmalarının başlaması barolarda büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Çalışmaların başlamasıyla barolar eylem kararı aldı ve Ankara'ya doğru Savunma Yürüyüşü başlattı.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Hakan Çelik'in sunduğu "Burası Hafta Sonu" programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarının eş zamanlı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"BU YÜRÜYÜŞ AVUKATLARIN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN MİDİR?"

"Bir kere 80 baro yürümüyor, bu onların demokratik hakkı" diyen Feyzioğlu, "Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir. Yoksa başka bir şey için midir?" ifadesini kullandı.

30 CİVARINDA BARO YÜRÜYOR

30 civarında baronun yürüdüğünü söyleyen Metin Feyzioğlu, "Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım" sözlerini kaydetti.

Feyzioğlu baroların başlattığı yürüyüşü yorumladı VİDEO