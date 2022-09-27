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    Filipinler'den Bursa'nın köyüne gelin geldi

    Tanışıp aşık olduğu gençle evlenmek için Bursa'ya gelen Filipinli gelin, köy düğünüyle evlendi.
    • 27.09.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 11:01
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    Filipinler'den Bursa'nın köyüne gelin geldi

    Dubai'de çalışırken tanışıp birbirine aşık olan Bursalı Faruk Çobanoğlu ve Filipinli Grace Marinela Villasenor Red, evlenmeye karar verdi.

    Damadın ailesi, ilk önce Türk adetlerine uygun olarak kızı ailesinden istedi.

    Ailenin onay vermesiyle çift düğününü, damadın memleketi olan Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu köyünde geleneklere uygun yaptı.

    Kınası da yakıldı

    Gelin için kına yakılırken; kaynana gelinin avcuna altın koyup kına sürdü.

    Daha sonra çift dans etti.

    Türk oyun havaların çok beğenen Filipinli gelin, saatlerce Bursa oyun havalarıyla hünerlerini sergiledi.

    Filipinler den Bursa nın köyüne gelin geldi #1

    “Türkiye'yi çok sevdim”

    İHA'nın haberine göre köy sakinleri de en mutlu gününde çifti yalnız bırakmadı.

    Türkiye'ye kendisini aşkın getirdiğini ifade eden Grace Marinela Villasenor Red, “Faruk'la birbirimizi çok sevdik evlenmeye karar verdik. Düğünümüz burada oldu Türkiye'yi çok sevdim.” dedi.


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