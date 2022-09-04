Filyos sahilinde hortum meydana geldi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Sahilde çıkan hortum görüntülendi

İHA'nın haberine göre, Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.

Filyos sahilinde hortum çıktı - Video





