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    Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı yapıldı

    Finansal İstikrar Komitesi 6'ncı toplantısında bir araya geldi. Detayları resmi Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati paylaştı.
    • 28.10.2022 - 03:42
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    Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı yapıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    "Selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık"

    Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, küresel ve yerel makroekonomik gelişmelerle önceki dönemde atılan politika adımları, Türkiye'nin finansal sistemine olan etkileri bağlamında irdelendi ve Türkiye Ekonomi Modeli ile elde edilen kazanımların devam edebilmesi adına yeni adımlar istişare edildi.

    Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının, yakalanan ivmeye önemli bir katkı sağladığı gözlemlenerek, bu politikanın güçlü bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi.

    Finansal İstikrar Komitesinin 6 ncı toplantısı yapıldı #1

    TROY yurt içinde ve dışında yaygınlaştırılacak

    AA'nın haberine göre ayrıca "Türkiye'nin Ödeme Sistemi" TROY'un yurt içi ve dışında yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının oluşturulmasında mutabık kalan Komite, bu amaçla ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması ve gerekli adımların ivedilikle atılması kararını aldı.

    Açıklamada, Komite'nin, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme için önemli bir unsur olan finansal istikrarın korunması adına bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

    Finansal İstikrar Komitesinin 6 ncı toplantısı yapıldı #2


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