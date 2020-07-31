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    Fırat Kalkanı bölgesinde 1 DEAŞ'lı gözaltına alındı

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde bir DEAŞ'lı teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
    • AA
    • 31.07.2020 - 16:58
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 1 DEAŞ'lı gözaltına alındı

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi operasyon bölgelerindeki faaliyetleri devam ediyor.

    1 DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI

    Bölgede teröristlerin temizlenmesinin ardından güvenliğin sağlanması kapsamında yürütülen çalışmalarda bir DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı.

    Konu hakkında açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen DEAŞ'lı teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı belirtildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 1 DEAŞ'lı gözaltına alındı #1

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