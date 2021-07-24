Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyi'nde Fırat Kalkanı bölgesinde devriyedeki askerlere yapılan terör saldırısında 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.