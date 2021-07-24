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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu

    Suriye'nin kuzeyi'nde Fırat Kalkanı bölgesinde devriyedeki askerlere yapılan terör saldırısında 2 asker şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 23:37
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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