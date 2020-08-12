Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarla PKK'lı teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.