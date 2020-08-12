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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 19:52
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

     

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarla PKK'lı teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

     

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