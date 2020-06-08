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    Firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desklemeye devam ediyoruz.
    • AA
    • 08.06.2020 - 11:50
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    Firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "İthalatı azaltıp ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz.

    Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki yatırım taahhütlü avans kredisi ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak."


     

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