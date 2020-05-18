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    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu görüntülendi

    Tuz Gölü'ne doğru yola çıkan flamingolar, Aksaray'daki sazlıklarda mola veriyor.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 08:55
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    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu görüntülendi

    Geçtiğimiz yıl yaklaşık 21 bin flamingoya ev sahipliği yapan Tuz Gölü, bu yıl da baharın gelmesiyle konuklarını ağırlamaya başladı.

    Aksaray'da son yağışlarla birlikte suyla kaplanan sazlıklar, Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların mola yeri oldu.

    Bir süre burada dinlenen flamingolar daha sonra kuluçka dönemini geçirdikleri göle kanat çırptı.

    SAZLIKLARDA MOLA VERİYORLAR

    Flamingolar kuluçka dönemini geçirdikleri göle giderken, göç yolu üzerindeki Aksaray kent merkezindeki Hamidiye ve Hırkatol sazlıklarında mola veriyor.

    Ardından tekrar kuluçka dönemini geçirecekleri göle gitmek üzere kanat çırpan flamingoların bu yolculuğu kentte ise görsel bir şölene dönüşüyor.

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -1

    TUZ GÖLÜ, DÜNYANIN EN BÜYÜK KULUÇKA MERKEZİ

    Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'nün dünyanın en büyük kuluçka merkezi olduğunu belirtti.

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -2

    RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKIYOR

    Göç yolunda da Aksaray'daki sazlıklarda mola verdiklerini ifade eden Darılmaz, ''Nisan ayı başından itibaren gelmeye başlayan ve şu günlerde yoğun bir şekilde görülen flamingoların Aksaray ve çevresindeki sazlık alanlarda mola vermesi renkli görüntüler oluşturuyor.

    Tuz Gölü'nde bu yıl 3-4 farklı noktada flamingo sürüleri var. Yeni doğan yavrularla Tuz Gölü'nde şimdiden renkli görüntüler oluşmaya başladı.'' dedi.

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -3

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -4

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -5

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -6

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -7

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -8

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -9

    Flamingoların Tuz Gölü yolculuğu -10

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