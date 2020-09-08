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    Florya'da metrobüs arıza yaptı

    Küçükçekmece Florya durağında arıza yapan bir metrobüs nedeniyle Beylikdüzü istikametindeki metrobüsler yolda kaldı.
    • İHA
    • 08.09.2020 - 11:05
    • Güncelleme : 08.09.2020 - 11:05
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    Florya'da metrobüs arıza yaptı

    İstanbul’da son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere bu sabah bir yenisi daha eklendi.

    Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi Küçükçekmece Florya durağında arıza yaptı.

    Florya da metrobüs arıza yaptı #1

    Arıza yapan metrobüsün uzun süre metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti.

    Metrobüs arıza yaptı, binlerce kişi mağdur oldu VİDEO

    UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Bir süre metrobüs hattında bekleyen arızalı metrobüs daha sonra çekici tarafından emniyetli alana çekildi.

    Florya da metrobüs arıza yaptı #2

    Florya da metrobüs arıza yaptı #3

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