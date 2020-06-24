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- Foça açıklarında mahsur kalan 36 göçmen kurtarıldı
Foça açıklarında mahsur kalan 36 göçmen kurtarıldı
Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına gönderilen 36 göçmen, karaya çıkarıldı.
- AA
- 24.06.2020 - 08:38
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bırakılan 2 can salında göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
36 GÖÇMEN KURTARILDI
Bölgeye sevk edilen ekipler, sallardaki 36 göçmeni kurtararak karaya çıkardı.