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    Foça açıklarında mahsur kalan 36 göçmen kurtarıldı

    Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına gönderilen 36 göçmen, karaya çıkarıldı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 08:38
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    Foça açıklarında mahsur kalan 36 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca bırakılan 2 can salında göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    36 GÖÇMEN KURTARILDI

    Bölgeye sevk edilen ekipler, sallardaki 36 göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

    Foça açıklarında mahsur kalan 36 göçmen kurtarıldı #2Foça açıklarında mahsur kalan 36 göçmen kurtarıldı #3

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