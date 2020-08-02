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- Foça'da tekne battı: 4 ölü
Foça'da tekne battı: 4 ölü
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.
- DHA
- 02.08.2020 - 18:30
- Güncelleme : 02.08.2020 - 18:30
İzmir'in Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı.
4 KİŞİ BOĞULDU
10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı.
Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...