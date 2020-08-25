Formula 1 yarışları nerede yapılacak? Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor?

Formula 1 yarışları nerede yapılacak? Formula 1 yarışları ne zaman başlıyor?

İlgililerinin merakla beklediği Formula 1 yarışları İstanbul Park takvimine girdi. 'Formula 1 yarışları nerede ve hangi tarihte yapılacak?' sorularına cevap arayanlar için detaylar haberimizde...

Türkiye'de ilk olarak 2005 yılında yapılan Formula 1 yarışları 2011 yılında son kez yapılmıştı. Son yarıştan beri Formula 1 severler, 'Türkiye'de Formula 1 yarışları yapılacak mı?' sorusunun cevabını beklerken, güzel haber geldi.

Formula 1 tutkunlarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 'Formula 1 yarışları ne zaman başlayacak?' sorusu oldu. Peki, Formula 1 İstanbul ne zaman yapılacak?

2020 Türkiye Grand Prix'sinin kesin olarak gerçekleşeceği ve resmi açıklamanın yarın veya bu hafta yapılacağı öğrenildi.

FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE YAPILACAK?

Türkiye'nin Formula 1 hasreti sona eriyor ve İstanbul Park yeniden Formula 1'e kavuşuyor.

Haftalar önce İstanbul Park'ın Formula 1 yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği duyurulmuş ve geçen hafta, F1 yönetimi ile İstanbul Park yönetimi arasında anlaşma sağlandığını öğrenilmişti.

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Motorsport.com Türkiye, Formula 1'de yarışan üreticilerden biriyle iletişime geçerek Türkiye GP'nin 2020'de kesin olarak gerçekleştirileceğini aktardı.

Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde açıklamanın yarın yapılması yönünde beklentiler yüksek.

FORMULA 1 2020 TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Yarın Türkiye'nin de içinde bulunduğu 2020 takvimin son hali de yayınlanacak.

Eğer FIA planını değiştirirse, resmi açıklamanın cuma gününe kadar yapılması bekleniyor.

FORMULA 1 YARIŞLARI SEYİRCİLİ Mİ YOKSA SEYİRCİSİZ Mİ İZLENECEK?

Türkiye GP, 15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Şimdilik seyirci konusunda nihai bir karar verilmemiş gibi görünüyor.

2011 YILINDA SONRA İLK KEZ TÜRKİYE'DE

Böylelikle F1, 2011 yılından sonra ilk kez Türkiye'ye dönecek.