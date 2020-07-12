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    Frank McKenzie YPG'yi ziyaret etti

    Frank McKenzie YPG'yi ziyaret etti

    YPG'li elebaşlarından Mazlum Kobani geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Frank McKenzie ile buluştu. Amerika ise buluşmayı doğrulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 17:32
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    Frank McKenzie YPG'yi ziyaret etti

    ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom) Komutanı General Kenneth Franklin McKenzie, önceki gün terör örgütü YPG'nin sorumlusu Mazlum Kobani ile bir araya geldi.

    MAZLUM KOBANİ: GÖRÜŞTÜK

    ABD merkezli Al-Monitor'un yayınladığı habere göre Şahin Cilo ismiyle de bilinen, Mazlum Kobani görüşmenin gerçekleştiğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla duyurdu. Centcom sözcülüğü, ise görüşmeyi onaylamadı.

    Frank McKenzie YPG'yi ziyaret etti #1

    GEÇEN YILIN TEMMUZ AYINDA DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

    Al-Monitor'e göre geçen yıl Centcom'un başına geçtikten bu yana McKenzie, ikinci kez YPG'nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bölgesini ziyaret etmiş oldu.

    Al-Monitor, YPG sorumlusu ile bu görüşmenin ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'yi öfkelendireceğini de ekledi.

    McKenzie daha önce geçen yılın temmuz ayında bölgeyi ziyaret ederek, terörist Mazlum ile bir araya gelmişti.

    Frank McKenzie YPG'yi ziyaret etti #2

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