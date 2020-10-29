Fransa Başkonsolosluğu duvarına soykırımları yansıtıldı

Fransa'nın Taksim'deki İstanbul Başkonsolosluğu duvarına, Fransa'nın tarihinde yaptığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı ve fotoğraflar yansıtıldı.

Fransa'da Charlie Hebdo dergisinin Hazreti Muhammed'e hakaret karikatürlerini yeniden yayınlaması, sonrasında sınıfında bu karikatürleri Müslüman öğrencilerine gösteren Fransız öğretmenin öldürülmesi, sanki kurgulanmış gibi, durulan İslam ve Müslüman düşmanlığını yeniden körükledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu provokasyonlar dizisinin bayraktarlığını yaparak, karikatürleri sahiplendi ve devlet binalarının duvarlarına dev boyutlarda yansıtılmasına izin verdi.

İSTANBUL'DA KONSOLOSLUK ÖNÜNDE PROTESTO

Taksim İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup, İslam karşıtı eylemeler nedeniyle Fransa'yı protesto etti.

FRANSA'YA SOYKIRIMLARI HATIRLATILDI

Gruptakiler, yanlarında getirdikleri projektör ile başkonsolosluk binası duvarına Fransa tarihinde yer aldığı iddia edilen katliamlara ilişkin yazı, video ve fotoğraflar yansıttı.

Eylemin ardından grup olaysız dağıldı.