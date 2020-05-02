Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı yükseliyor

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Fransa'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.

Fransa'da, koronavirüs ölümleri devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldiğini duyurdu.

OHAL SÜRESİ UZATILDI

Ülkede ayrıca korona salgınıyla mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 24 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin (OHAL) 2 ay daha uzatılacağı belirtildi.



