Dolar
7.0086
0.2933%
Euro
7.7038
0.744%
Altın
1700.38
0.8104%
Borsa
101110.11
-0.4776%
G. Altın
383.512
1.1486%
Bitcoin
61637.98
-0.3857%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı yükseliyor

    Fransa'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.
    • AA
    • 02.05.2020 - 21:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı yükseliyor

    Fransa'da, koronavirüs ölümleri devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldiğini duyurdu.

    OHAL SÜRESİ UZATILDI

    Ülkede ayrıca korona salgınıyla mücadele kapsamında sağlık alanında ilan edilen ve 24 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin (OHAL) 2 ay daha uzatılacağı belirtildi.


    Görüş Bildir