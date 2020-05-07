Freni patlayan tır, karşı şeride savruldu

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken freni patlayan Males yüklü tır, orta refüjden karşı şeride geçerken 400 metre sonra durabildi

İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Resul Temizer(30) idaresindeki 38 TS 356 plakalı sıvı Males maddesi yüklü çekici tır, Kovukdere rampalarından inerken freni patladı.

400 METRE BOYUNCA KARŞI ŞERİTTE SAVRULDU

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan tır, orta refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 400 metre boyunca karşı şeritte savrulan tır, yine bariyerlere çarparak durabildi. Tır sürücüsü Temizer kazayı yara almadan atlatırken, kaza sebebiyle dağılan bariyer parçaları ise karayoluna savruldu. Kaza anında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ise büyük bir faciayı önledi.

UŞAK İSTİKAMETİ BİR SÜRE KAPANDI

Öte yandan bariyerlere çarparak durabilen tır, İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametini trafiğe kapattı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekibi sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, 400 metrelik kaza bölgesinde başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bariyer parçalarını yol kenarına alırken, karayolları ekipleri de tırdan dökülerek kayganlaşan yolda temizleme ve kumlama çalışması yaptı.

2,5 SAAT SONRA AÇILDI

İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik akışı yaklaşık 2 buçuk saat kapalı kalırken, temizleme ve kumlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve karayolları ekiplerinin kazaya karışan tırı karayolundan kaldırmak için çalışamları sürüyor.