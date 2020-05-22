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Kamyonetin kasasında yolculuk eden 5 çocuktan birinin, kasa kenarına oturduğu o anlar, başka bir sürücü tarafından kayda alındı.

İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde (FSM), seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında 5 çocuk yolculuk etti.

Kamyonetin kasasında bulunan çocuklardan bir tanesinin kasanın kenarına oturması ise tehlikeli anlara sebep oldu.

PLAKANIN SON RAKAMLARI SİLİK

Çocukların yüzlerinde maske olmadığı görülürken, köprü üzerinde şerit değiştirerek ilerleyen kamyonetin plakasının son rakamlarının silinmiş olması ise dikkat çekti.

Kasasında 5 çocuk ile tehlikeye davetiye çıkaran kamyonet sürücüsün duyarsız davranması da akıllara durgunluk verdi.

FSM Köprüsü'nde çocukların tehlikeli yolculuğu