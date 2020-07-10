Fuat Oktay: Ayasofya, özgürlüğüne kavuştu

Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine son verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun." dedi.

Danıştay'ın kararıyla Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, fethin sembolü Ayasofya'nın, yeniden hakettiği statüye kavuştuğunu söyledi.

Oktay, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını'na ilişkin yaptığı paylaşımı tekrar paylaştı.

"HAYIRLI VE MÜBAREK OLSUN"

Oktay, mesajında, "Tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olsun. Fethin sembolü Ayasofya yeniden hak ettiği statüye, özgürlüğüne kavuştu hamdolsun. Ayasofya üzerinden inananların mağduriyetine, tarihin mahkûmiyetine son veren Cumhurbaşkanımız, Allah sizden razı olsun." dedi.