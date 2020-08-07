Fuat Oktay: Manipülasyonlara inat sanayi çarkları dönecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay faiz lobilerine inat sanayi çarklarının dönmeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, döviz kurlarındaki dalgalanmalara ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ekonominin ve sanayinin çarklarının salgın döneminde döndüğünü belirten Oktay, güçlü şekilde dönmeye devam edeceğini vurguladı.

"ÇARKLAR DÖNÜYOR, DÖNECEK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir" dedi.

Oktay ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanında olduklarını vurgulayarak, '#BeratAlbayrakınYanındayız' etiketini paylaştı.