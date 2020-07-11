Fuat Oktay: Srebrenitsa'yı yapanları unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin mesaj paylaştı.

Oktay mesajında, soykırımın 25'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözüne yer verdi.

"ACILARI HALA YÜREĞİMİZDE"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dünyanın gözleri önünde, Avrupa’nın göbeğinde Srebrenitsa'da katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. ‬‪Çeyrek asır geçti ama acıları hala yüreğimizde. Bu soykırımı yapanları ve buna göz yumanları unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.