Sokağa çıkma kısıtlamasında, Galata Köprüsü korkuluklarından denize atlayarak eğlenen Suriyeliler kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Galata Köprüsü'nde maskesiz şekilde gezen Suriyeli bir grup genç, denize atladı.

Köprünün korkuluklarından kendini suya bırakan gençleri gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri gençleri uzaklaştırdı.

"POLİS GELİNCE GİTTİLER"

Yaşananları gören bir kişi, "Ben bir vatandaş olarak uyardım, polis de geldi. Uzaklaştırmaya çalıştı. Çıkardı birini denizden, diğeri arkadan çıktı. Sonra da gittiler." dedi.

Galata Köprüsü'nden atlayan Suriyeliler VİDEO

























