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    Galata Kulesi'nde Azerbaycan'a özel ışıklandırma yapıldı

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan cephe savaşında Türkiye’den Azerbaycan’a destek için Galata Kulesi’nde ışıklandırma yapıldı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 23:18
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    Galata Kulesi'nde Azerbaycan'a özel ışıklandırma yapıldı

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun çatışmalar sonucu Türkiye’den Azerbaycan’a destek geldi.

    Ermenistan’ın kışkırtmalarına karşı Azeri soydaşlarımıza destek için Galata Kulesi’nde ışıklandırma gösterisi yapıldı.

    AZERBAYCAN BAYRAĞI YANSITILDI

    Saat 20.15 ve 00.00 arasında Galata Kulesi’ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.

    Galata Kulesi’nin çevresinde bulunan turistler ve vatandaşlarda Azeri Bayrağı altında fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gösterdi.

    Galata Kulesi’ne yansıtılan Azeri bayrağı havadan da görüntülendi.

    Galata Kulesi'nde Azerbaycan'a özel ışıklandırma yapıldı VİDEO

    Galata Kulesi nde Azerbaycan a özel ışıklandırma yapıldı #1

    Galata Kulesi nde Azerbaycan a özel ışıklandırma yapıldı #2

    Galata Kulesi nde Azerbaycan a özel ışıklandırma yapıldı #3

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