Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kalpte yaşayacak

DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da İstanbul'a giderken, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobiliyle kaza yaptı.

Serkan Kurt'un kullandığı otomobil, TIR'la çarpıştı. Yaralanan baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt'un ise 12 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşti. Kurt ailesi Galatasaray hayranı oğulları Yiğit'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Yiğit'in kalbi Ankara'da doğuştan 'Hipoplastik sol kalp sendromu' (HLHS-sol kalp yetmezliği) tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde 13 Kasım'da başarılı geçen operasyonun ardından Muhammed Berat'ın tedavisi devam ediyor.

Galatasaraylı Yiğit'in Kurt'un kalbiyle hayata bağlanan Fenerbahçe hayranı Muhammed Berat, yoğun bakımda kontrol altında tutuluyor. Hemşire Ayşe Merve ile polis memuru Osman Namlı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Muhammed Berat, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilecek.

"OĞLUMA CAN OLDULAR"

Muhammed Berat'ın annesi Ayşe Merve Namlı, oğlunun rahatsızlığının hamileliğinin 5'inci ayında tespit edildiğini, doğduktan sonra 1 aylıkken, 2 yaşında ve 4 yaşında olmak üzere 3 ameliyat geçirdiğini, ancak istenilen sonucun alınamadığını söyledi. Eylül ayında yapılan anjiyodan sonra oğlunun acil nakil sırasına alındığını ve 13 Kasım'da 'kalp bulundu' haberini aldıklarını belirten Ayşe Merve Namlı, "İnşallah iyi olacak oğlum. Yiğit'in ailesine ben buradan başsağlığı diliyorum. Allah'ım onlara sabırlar versin. İnşallah Yiğit'imin mekanı cennet olacak, inanıyorum. Onlar bize dünyaları verdiler, oğluma can oldular. Tabii ki oğlum, onların da oğlu bu saatten sonra. İstedikleri zaman görebilirler, istedikleri zaman sevebilirler. Organ bağışı gerçekten çok büyük ve çok önemli bir şey. Ben bu konuda ailelerin daha duyarlı olmasını istiyorum. Bunu basit bir şey gibi görmesinler. Yiğit'in ailesine tekrardan başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok büyük bir şey yaptılar. Bizim hiç umudumuz yoktu, bize umut oldular" diye konuştu.

"OĞLUMUN BİR AİLESİ DAHA OLDU"

Baba Osman Namlı ise Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Yiğit'imize Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Onlar bizlere umut oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En kısa sürede çocuğumuz tedavi sürecini tamamladıktan sonra ailenin yanına gidip bir araya gelmek istiyoruz. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Ben öğrendim ki Yiğit Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemiş babasından. Maskeyi alamadan o üzücü trafik kazasını geçirmişler Balıkesir'de.

Ben Berat'ımı kucağıma aldıktan sonra Victor Osimhen'in maskesi ile birlikte aileye sarılmayı umut ediyorum. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak. Çocuğumun bir annesi bir babası daha oldu. Ben polis memuruyum bana burada desteği olan emniyet teşkilatımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsi çok destek oldular bize bu süreçte. İlk haber geldiğinde çok sevindim, tepkisiz kaldım açıkçası o kadar inanamadım. Bir aylık gibi bir kısa sürede olmasını beklemiyorduk biz" dedi.

"YANLARINA OSİMHEN'İN MASKESİ İLE GİDECEĞİZ"

Osman Namlı, oğlunun da fanatik Fenerbahçe hayranı olduğunu söyleyerek, "İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Yiğit'in babasının bir ricası vardı bizden; 'Berat bundan sonra Galatasaraylı olabilir zorlama yok' dedi. Tabii ki zorlamayacağım bunu söyleyeyim. İnşallah sağ salim sağlığına kavuşsun, ailesinin yanına Osimhen'in maskesi ile gideceğiz.

Evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimizden geleni yapacağız. Telefonla duygusal bir görüşme yaptık. Hem aynı acıları paylaştık, kendileri de biraz olsun bizim sevincimize ortak olmaya çalıştı. Böyle karışık bir duygumuz vardı. Gerçekten bu kararı vermek zor. O kısa sürede karar vermek zor. Ben herkese seslenmek istiyorum. Organ nakline insanların duyarlı olmasını diliyorum. Burada bekleyen binlerce aile var. Umutla bekleyen aileler var" ifadelerini kullandı.