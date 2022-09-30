Gara'da 3 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Ülke huzurunu bozmak için hain girişimlerde bulunan teröristler cezasız kalmıyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Operasyonlar azim ve kararlılıkla devam edecek"

Açıklamada, "Ara, bul, yok et! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.