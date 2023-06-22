Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Kurban Bayramı'nda ücretsiz Kurban Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre;



Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

KGM alanındaki köprü ve otoyollar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN da ücretsiz

Öte yandan, bayram tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ile Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanılacağına ilişkin düzenleme, daha önce Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.