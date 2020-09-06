Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren raylara indi

    120 kilometre hız yapabilecek Türkiye’nin en hızlı metrosunda kullanılacak tren setleri, bu ay içerisinde birleştirilerek performans testlerine başlayacak.
    • AA
    • 06.09.2020 - 13:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda ilk tren setinin imalatları tamamlanarak raylara indirildi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı’na ulaşım altyapısını en iyi şekilde kurduklarını belirterek, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu inşasında da önemli bir aşamaya geldiklerini bildirdi.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu nda ilk tren raylara indi #1

    9 istasyondan oluşan dev projenin 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa edildiğini belirten Karaismailoğlu, iki yıl gibi kısa bir sürede büyük yol aldıklarını anlattı.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu nda ilk tren raylara indi #2

    TREN SETLERİNDE YÜZDE 60 YERLİLİK ŞARTI

    Bakan Karaismailoğlu, metro hattının yapımında olduğu gibi tren setlerinin yapımında da yerli ve milli imkanları kullanmaya öncelik verdiklerinin altını çizdi.

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu nda ilk tren raylara indi #3

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda kullanılacak tren setlerinin 136’sının yüzde 60 yerlilik şartı ile Türkiye’de üretileceğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Bu metro hattı sadece İstanbul Havalimanı’nı İstanbul’un dört bir yanına bağlamakla kalmayacak, yerli metro seti imalat kapasitemizi de artıracak. Dünyanın en hızlı metro setlerini üretme noktasında önemli katkı sağlayacak” diye konuştu.
    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu nda ilk tren raylara indi #4

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu nda ilk tren raylara indi #5

    Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu nda ilk tren raylara indi #6

    Görüş Bildir