Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı Gaziantep’ten Kilis’e seyir halinde bulunan bir otomobil, önünde ilerleyen bir başka otomobile ve motosiklete arkadan çarptı. Kazada 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi ise yaralandı.

İHA

Gaziantep-Kilis D58 karayolu Kapcağız mevkiinde seyreden Yunus Emre Tabu yönetimindeki 79 AB 989 plakalı otomobil, aynı seyirde devam eden Polis Memuru Habip Kılıç idaresindeki 34 FVB 693 plakalı motosiklet ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 01 GT 585 plakalı otomobile arkadan çarptı.

1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

D58 karayolunda meydana gelen kazada motosiklet ve otomobiller hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yunus Emre Tabu ve motosiklet sürücüsü Polis Memuru Habip Kılıç hayatını kaybetti.

4 yaralı hastanelere kaldırıldı

Feci kazada, isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3 kişi Kilis Devlet Hastanesine, 1 kişi ise Gaziantep’teki hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Yunus Emre Tabu ve Polis Memuru Habip Kılıç’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.