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    Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı

    Hastaneden kaçan korona virüs hastası, ekipleri alarma geçirdi. Yaşlı adamı kızı bularak polise teslim etti.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 14:55
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    Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı

    Gaziantep'te bir koronavirüs hastası hastaneden kaçarak ortalığı birbirine kattı.

    Şahinbey'de koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerini harekete geçiren adam, uzun süre arandı.

    KIZI BULDU

    Her yerde aranan hasta, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezine götürüldü.

    Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı - VİDEO

    Hasta, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye geri götürüldü.

    Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı #1

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