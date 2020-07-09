- En Son Haber
- İç Haber
- Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı
Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı
Hastaneden kaçan korona virüs hastası, ekipleri alarma geçirdi. Yaşlı adamı kızı bularak polise teslim etti.
- İHA
- 09.07.2020 - 14:55
Gaziantep'te bir koronavirüs hastası hastaneden kaçarak ortalığı birbirine kattı.
Şahinbey'de koronavirüs testi pozitif çıkan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerini harekete geçiren adam, uzun süre arandı.
KIZI BULDU
Her yerde aranan hasta, kızı tarafından bulunarak 25 Aralık Polis Merkezine götürüldü.
Gaziantep'de korona hastası hastaneden kaçtı - VİDEO
Hasta, polis merkezi önüne çağrılan özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye geri götürüldü.