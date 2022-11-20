Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
- 20.11.2022 - 22:24
- Güncelleme : 20.11.2022 - 22:28
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç operasyonunu başarıyla gerçekleştirildi.
Terör örgütlerinin yuvası olan alanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 89 hedefin yok edildiği açıklanmıştı.
Roketler boş alana isabet etti
Gelişmelerin ardından terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
AA'nın haberine göre roketler, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.
Saldırıya karşılık verildi
Saldırının ardından sınır birlikleri tarafından terör örgütü YPG/PKK hedefleri çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri ile yerle bir edildi.
Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.