Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç operasyonunu başarıyla gerçekleştirildi.

Terör örgütlerinin yuvası olan alanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 89 hedefin yok edildiği açıklanmıştı.

Roketler boş alana isabet etti

Gelişmelerin ardından terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

AA'nın haberine göre roketler, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.

Saldırıya karşılık verildi

Saldırının ardından sınır birlikleri tarafından terör örgütü YPG/PKK hedefleri çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri ile yerle bir edildi.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.



