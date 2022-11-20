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    Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı

    Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
    • 20.11.2022 - 22:24
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 22:28
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    Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç operasyonunu başarıyla gerçekleştirildi.

    Terör örgütlerinin yuvası olan alanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 89 hedefin yok edildiği açıklanmıştı.

    Roketler boş alana isabet etti

    Gelişmelerin ardından terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

    AA'nın haberine göre roketler, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.

    Saldırıya karşılık verildi

    Saldırının ardından sınır birlikleri tarafından terör örgütü YPG/PKK hedefleri çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleri ile yerle bir edildi.

    Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

    Gaziantep in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı #1



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