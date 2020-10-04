Gaziantep'te küçük çocukların yol ortasındaki refüjde çiğ köfte yoğurdukları görüldü. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, yoğurdukları çiğköfteyi afiyetle yedi.

Yöresel lezzetleri ile bilinen Gaziantep'te yediden yetmişe herkes yemek yemeyi ve yemek kültürlerini yaşatmayı seviyor.

Gaziantepli vatandaşlar, serin ve yeşil buldukları her yerde yörenin lezzetlerini hem hazırlayıp hem de afiyetle yiyor.

ÇOCUKLAR DA AŞÇI GİBİ DAVRANIYOR

Yiyecek denilince marifetlerini sergilenmekten kaçınmayan çocuklar da aileleri gibi buldukları her fırsatta yöre lezzetlerini hazırlayıp, keyfini sürüyor.

Gaziantepli çocuklar, yol ortasında çiğ köfte yoğurdu ViDEO



REFÜJDE ÇİĞKÖFTE YOĞURDULAR

Hacıbaba Mahallesi Sudeposu önünden geçen yol üzerindeki refüje bez seren çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen çiğ köfte yoğurdu.





CEP TELEFONUNA YANSIDI

Çocuklar, yanlarında getirdiği içecek, domates, salata ve lavaş ekmek ile birlikte hazırladıkları çiğ köfteyi afiyetle yedi. Çocukların refüjde çiğ köfte yoğurduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.