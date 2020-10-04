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    Gaziantepli çocuklar, yol ortasında çiğ köfte yoğurdu

    Gaziantep'te küçük çocukların yol ortasındaki refüjde çiğ köfte yoğurdukları görüldü. Tehlikeye aldırmayan çocuklar, yoğurdukları çiğköfteyi afiyetle yedi.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 09:33
    • Güncelleme : 04.10.2020 - 09:33
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    Gaziantepli çocuklar, yol ortasında çiğ köfte yoğurdu

    Yöresel lezzetleri ile bilinen Gaziantep'te yediden yetmişe herkes yemek yemeyi ve yemek kültürlerini yaşatmayı seviyor.

    Gaziantepli vatandaşlar, serin ve yeşil buldukları her yerde yörenin lezzetlerini hem hazırlayıp hem de afiyetle yiyor.

    ÇOCUKLAR DA AŞÇI GİBİ DAVRANIYOR

    Yiyecek denilince marifetlerini sergilenmekten kaçınmayan çocuklar da aileleri gibi buldukları her fırsatta yöre lezzetlerini hazırlayıp, keyfini sürüyor.

    Gaziantepli çocuklar, yol ortasında çiğ köfte yoğurdu ViDEO

    REFÜJDE ÇİĞKÖFTE YOĞURDULAR

    Hacıbaba Mahallesi Sudeposu önünden geçen yol üzerindeki refüje bez seren çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen çiğ köfte yoğurdu.

    Gaziantepli çocuklar, yol ortasında çiğ köfte yoğurdu #1

    CEP TELEFONUNA YANSIDI

    Çocuklar, yanlarında getirdiği içecek, domates, salata ve lavaş ekmek ile birlikte hazırladıkları çiğ köfteyi afiyetle yedi. Çocukların refüjde çiğ köfte yoğurduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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