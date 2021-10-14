Gaziantepli polis, böbrek nakli sonrası hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru oğluna böbreğini veren baba, cenaze töreninde “Oğlum 'İnşallah beni pasif göreve almazlar' diyordu” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Semih Durmaz'a, yakın zamanda böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Durmaz, böbrek yetmezliği teşhisi sonrası görev yeri İstanbul'dan tedavi olmak üzere memleketi Gaziantep'e geldi.

BABASINDAN BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Batuhan Semih Durmaz'a, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası Önder Durmaz'dan böbrek nakli yapıldı.

Nakil sonrası değerleri normale dönen polis memuru, taburcu işlemleri yapılırken gelişen ani ve başka bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

“OĞLUM 'BENİ PASİF GÖREVE ALMAZLAR DEĞİL Mİ' DİYORDU”

Cenaze namazı öncesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ün başsağlığı dilediği polis memurunun babası Önder Durmaz, “Oğlum rahatsızlandı. Böbrek yetmezliği teşhisi kondu. Böbreğimi verdim oğluma, çok iyi oldu. Taburcu olacaktı ama bir başka bir rahatsızlık sonucu fenalaştı. Oğlum oracıkta öldü, toprak oldu. Ameliyat sonrası, 'İnşallah beni pasif göreve almazlar' diyordu. Polisliği çok seviyordu, rahatsızlığına rağmen görevini düşünüyordu. Şimdi toprak oldu.” dedi.

KÖYÜNE UĞURLANDI

Polis memuru Batuhan Semih Durmaz için Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan Bahaeddin Nakipoğlu Camii'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'ne uğurlandı.