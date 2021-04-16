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    Gaziantep'te 11'inci kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

    Gaziantep'te bir apartmanın 11'inci katından düşen 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 21:11
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    Gaziantep'te 11'inci kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

    Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan 13 katlı apartmanın 11'inci katından oturan 14 yaşındaki Merve Sazlık iddiaya göre, pencereden çevreyi izlediği esnada dengesini kaybederek aşağı düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Acil Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sazlık’ı yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

    Yaralı Merve Sazlık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden Sazlık’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Gaziantep te 11 inci kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti #1

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