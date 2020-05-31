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    Gaziantep'te 1.5 ton sahte içki ele geçirildi

    Polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda, 1.5 ton sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.05.2020 - 13:22
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    Gaziantep'te 1.5 ton sahte içki ele geçirildi

    Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Belirlenen adrese ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

    1.5 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Düzenlenen operasyonda, 780 litre dökme alkol, 720 şişe sahte içki, 1350 kapak, 30 litre viski aroması, 1 litre sıvı anason, 3 fiber tank ele geçirildi.

    Depo ve bir araçta yaklaşık 1,5 ton sahte içki ele geçiren polis, şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı.

    Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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