Gaziantep'te 1580 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te, 1580 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
- İHA
- 05.01.2022 - 17:15
- Güncelleme : 05.01.2022 - 17:20
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde iki ikamet ve bir araçta arama yaptı.
1580 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramada, 1.580 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
4 KİŞİYE YASAL İŞLEM
Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.