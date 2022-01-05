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    Gaziantep'te 1580 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gaziantep'te, 1580 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.01.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 17:20
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    Gaziantep'te 1580 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde iki ikamet ve bir araçta arama yaptı.

    1580 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramada, 1.580 paket gümrük kaçağı sigara ve 2 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

    4 KİŞİYE YASAL İŞLEM

    Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Gaziantep te 1580 paket kaçak sigara ele geçirildi #1


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