Gaziantep'te 17 eve karantina

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, iki mahallede 17 ev karantinaya alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamanında ekipler çalışmalarına devam ediyor...

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hıfzısıhha Kurulu kararınca, Yesemek Mahallesi ve Ortaklı Mahallesi'nde birkaç kişide korona tespit edilmesinden sonra ekipler harekete geçti. Mahallelerde 17 ev karantinaya alındı. Her iki mahalledeki evler İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilirken, jandarma ekipleri evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı astı ve güvenlik şeridi çekti.





ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

Yesemek Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki M.K., öksürük şikayetiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede M.K.'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, mahalledeki 5 evde bulunan 24 kişi karantinaya alındı.

M.K.'yi hastaneye getiren araç ise dezenfekte edildi.

ZİYARET ETTİĞİ AİLESİ DE KARANTİNA ALTINDA

Öte yandan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan 43 yaşındaki B.G'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, ziyaret ettiği Ortaklı Mahallesi'ndeki ailesi ve yakınlarının bulunduğu 12 evde bulunan 15 kişi karantinaya alındı.

Karantina süresince evlerde yaşayanların ihtiyaçları, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacak.

Gaziantep'te 17 ev karantina altına alındı VİDEO











