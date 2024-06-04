Gaziantep'te 2 milyon 670 bin TL değerinde sahte terlik ele geçirildi

İHA
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkâmil ilçesinde bir iş yerine operasyon yaptı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz planlama, takip ve istihbari çalışmalar sonucu icra edilen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 2 milyon 670 bin TL değerinde marka basılmış 4 bin 450 adet sahte terlik ile 2 adet metal marka basma kalıbı ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı
Operasyon sonucunda M.E. ve İ.A. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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