Gaziantep'te 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi
Gaziantep'te jandarma ekipleri, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütüne el koydu.
- AA
- 11.01.2021 - 14:32
- Güncelleme : 11.01.2021 - 15:10
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesinde yol kontrolü yaptığı sırada arka arkaya gelen 5 aracı durdurdu.
Araçlarda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün buldu.
PARA CEZASI KESİLDİ
Ekipler, araçta bulunan 5 şüpheliye 33 bin 610 lira idari para cezası kesti.