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    Gaziantep'te 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

    Gaziantep'te jandarma ekipleri, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütüne el koydu.
    • AA
    • 11.01.2021 - 14:32
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 15:10
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    Gaziantep'te 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

    Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesinde yol kontrolü yaptığı sırada arka arkaya gelen 5 aracı durdurdu.

    Araçlarda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton 210 kilogram tütün buldu.

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Ekipler, araçta bulunan 5 şüpheliye 33 bin 610 lira idari para cezası kesti.

    Gaziantep te 2 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi #1

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