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Gaziantep’te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen KOM ekipleri operasyonda 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.