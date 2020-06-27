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    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı

    Fabrika işçisi S.K., ailesine yardım için geldiği İslahiye ilçesinde koronaya yakalandığı ortaya çıkınca, temas ettiği 42 kişinin yaşadığı evlerde karantina uygulaması başlatıldı.
    • DHA
    • 27.06.2020 - 21:00
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    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı #1

     

    Gaziantep şehir merkezinde bir fabrikada çalışan S.K. yıllık izine ayrılarak çiftçilikle uğraşan ailesine yardım için İslahiye ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi'ne geldi.

    Burada rahatsızlanınca hastaneye götürülen S.K.'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı #2

    42 KİŞİNİN KALDIĞI 6 EV KARANTİNAYA ALINDI

    Bunun üzerine S.K. tedaviye alınırken filyasyon ekibi S.K.'nın 42 kişiyle temasta olduğunu belirledi.

    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 6 evde oturan 42 kişinin karantinaya alınmasına karar verdi.

    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı #3

    EVLERE ŞERİT ÇEKİLDİ

    İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti.

    Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu'nca karşılanacağı bildirildi.

    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı #4

    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı #5

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    Gaziantep'te 42 kişi karantinaya alındı #7

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