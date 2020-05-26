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    Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyan gaspçı yakalandı

    Polis ekiplerince, silahla alıkoyduğu kişileri darbederek gasp eden şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.05.2020 - 15:16
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    Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyan gaspçı yakalandı

    Gaziantep'te polis ekipleri, 3 ay boyunca 5 kişiyi alıkoyup darbeden, silahlı gasp yapan, bir kişinin ise evine zarar verme ve tehdit gibi 5 olayın faili olan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Ekiplerin 2 ay boyunca yaptığı çalışma neticesinde şüpheli C.S'nin (25) yaşadığını belirlediği bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    ZANLI KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

    Adreslere düzenlenen operasyonda C.S. kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

    Adliyeye sevk edilen zanlı, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına ise tekme atmaya çalıştı.

    Gaziantep'te 5 kişiyi alıkoyan gaspçı yakalandı

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