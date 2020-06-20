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    Gaziantep’te 62 yıllık çift, 2 gün arayla öldü

    62 yıllık evli çift, 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Çift, yan yana toprağa verildi.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 17:43
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    Gaziantep’te 62 yıllık çift, 2 gün arayla öldü

    Gaziantep’in İslahiye ilçesi Koccağız Mahallesi'nde oturan ve 62 yıl aynı yastığa baş koyan 7 çocuk sahibi Yeter-Mustafa Al çifti, son aylarda yaşlılığa bağlı olarak yatağa bağlı hale geldi.

    87 yaşındaki Mustafa Al, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde, geçen çarşamba günü vefat etti.

    Mustafa Al'ın cenazesi, aynı gün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

    EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA FENALAŞTI

    62 yıllık eşini kaybettiten sonra fenalaşan 88 yaşındaki Yeter Al da, dün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeter Al, eşinin yanına defnedildi.

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