Gaziantep'te aile ziyaretine giden kişide virüs çıktı

Ailesinin yanına giden fabrika işçisinin korona testi pozitif çıkınca temas ettiği 6 hanede bulunan toplam 42 kişi karantinaya alındı.

Gaziantep’in Kurbanbaba Mahallesi'nde yaşayan ve çalıştığı fabrikadan yıllık izne ayrılan Suphi K., İslahiye ilçesine aile ziyaretine gitti.

Eşi ve çocukları ile birlikte annesi ve babasının yanına gelen işçi, rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede koronavirüs testi yaptıran Suphi K.'da koronavirüs tespit edildi. Hasta hemen tedaviye alındı.

42 KİŞİ KARANTİNADA

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekibinin yaptığı çalışmada Suphi K.'nin aynı mahallede bulunan 6 hane ile temas ettiği belirlendi.

Ekipler tarafından "Covid-19 salgını sebebiyle bu ev karantina altına alınmıştır" yazılı notun asıldığı evlerde yaşayan 42 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dezenfekte çalışmasının yapıldığı mahallede, karantinada bulunan kişilerin dışarı çıkmamaları ve kimseyle temas kurmamaları için uyarılırken, ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Öte yandan tedavi altına alınan fabrika işçisinin tedavisinin ise kaldırıldığı hastanede sürdüğü öğrenildi.