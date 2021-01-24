Gaziantep'te hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobil, polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 24.01.2021 - 16:14
- Güncelleme : 24.01.2021 - 17:29
Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi 35’lik cadde üzerinde meydana gelen olayda, sol şeritten sağ şeride hatalı dönüş yapılan Renault marka otomobil, polisleri taşıyan Renault marka minibüs ile çarpıştı.
HAFİF YARALANDI
Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada otomobil sürücüsü S.A. hafif yaralandı.
İki araçta maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'te hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı VİDEO