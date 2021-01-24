Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
239.286
1.08%
EXEN Coin
18.80
0.69%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 13 C

    Gaziantep'te hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı

    Gaziantep’in Nizip ilçesinde hatalı dönüş yapan otomobil, polisleri taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 24.01.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 17:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gaziantep'te hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı

    Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Fatih Sultan Mahallesi 35’lik cadde üzerinde meydana gelen olayda, sol şeritten sağ şeride hatalı dönüş yapılan Renault marka otomobil, polisleri taşıyan Renault marka minibüs ile çarpıştı.

    HAFİF YARALANDI

    Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazada otomobil sürücüsü S.A. hafif yaralandı.

    İki araçta maddi hasar meydana geldi.

    Gaziantep'te hatalı dönüş yaptı polis aracıyla çarpıştı VİDEO

    kaza

    kaza

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir