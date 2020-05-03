Gaziantep'te bıçaklı kavgaya 3 tutuklama

Güvercin alışverişi nedeniyle çıkan kavgada Tamer Yiğit'in öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Vatan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Tamer Yiğit ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişi arasında parkta güvercin alışverişi nedeniyle tartışmaya çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada, Tamer Yiğit, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile yaralandı.

Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmada bir kişi gözaltına alınırken, Tamer Yiğit'in yakınları aynı mahallede oturan şüphelinin evini ateşe verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri soruşturma kapsamında 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 18 yaşından küçük olan 3 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güvercin tartışmasında bıçaklanarak yaşamını yitiren Tamer Yiğit'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları tarafından Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.















